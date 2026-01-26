澤連斯基：已準備好簽署美安全保障文件

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，美國提供的烏克蘭安全保障文件已完全準備就緒，烏方正在等待合適的時間和地點簽署文件。



澤連斯基星期天（1月25日）在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）訪問期間對記者說，關於美方向基輔提供安全保障的文件已「百分百準備就緒」，基輔正等待合作夥伴確認簽署日期和地點。「之後，文件會提交美國國會和烏克蘭國會批准。」

上周五和周六（23日和24日），俄烏兩國談判團隊與美國代表團在阿聯酋阿布扎比舉行為期兩天的會談。雖然各方都說會談富有建設性，卻並未達成實質成果。

美國、俄羅斯、烏克蘭三國代表組成的安全問題工作組2026年1月24日在阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）舉行第2天的三方會談。（Reuters）

不過值得注意的是，俄烏團隊進行面對面接觸，而非通過中間人。

澤連斯基說，與俄方在阿布扎比的會談取得了一些進展。他還說，莫斯科想盡辦法迫使基輔放棄俄方近四年來一直未能佔領的東部地區，但基輔維護烏克蘭領土完整的立場毫不動搖。

「烏俄立場截然不同。美國正在努力尋求妥協。」他補充說，包括美國在內的各方都必須做好妥協的準備。

圖為2026年1月22日，特朗普在瑞士達沃斯世界經濟論壇上與烏克蘭總統澤連斯基會面，當時特朗普的左手並沒有瘀青。（Reuters）

領土問題是俄烏之間的關鍵分歧。俄塔斯社報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在星期一（26日）的記者會上說，在達成結束烏克蘭戰爭的協議時，領土問題對莫斯科而言仍然重要。

佩斯科夫談及阿布扎比會談時說：「指望初步接觸就能取得重大成果是錯誤的……但這些接觸以建設性精神開始，本身就值得肯定。只不過，還有大量工作要做。」

儘管分歧難解，美俄烏三方會在2月1日再次會面，繼續磋商。

本文獲《聯合早報》授權轉載

