王文濤晤韓國產業通商部長官金正官　冀加快中韓自貿協定談判

中國商務部部長王文濤於12月12日在北京會見韓國產業通商部長官金正官。雙方圍繞落實兩國元首重要共識，加快推進中韓自貿協定第二階段談判、鞏固傳統領域合作、拓展新興領域合作，推動中韓經貿合作提質升級等交換意見。



王文濤表示，不久前，中韓兩國元首舉行會談，就推動中韓關係健康穩定發展達成重要共識，為雙邊經貿關係發展作出了戰略指引。中共二十屆四中全會擘劃了中國未來五年發展的宏偉藍圖，中國將堅定擴大高水平對外開放，這將為中韓經貿合作提供更廣闊空間。

2025年12月12日，中國商務部部長王文濤在北京會見韓國產業通商部長官金正官，圖為中韓兩國團隊舉行會晤。（中國商務部）

王文濤指，雙方要加快推進中韓自貿協定第二階段談判，爭取早日達成一致；要開闢「新賽道」、打造「新引擎」，積極促進新興領域合作，鼓勵支持地方經貿合作，深化產業鏈供應鏈及貿易投資合作；要加強在世界貿易組織、亞太經合組織、區域全面經濟夥伴關係協定等框架下合作，共同維護自由貿易和多邊主義。

金正官表示，韓方願與中方一道，認真落實好兩國元首重要共識，加快韓中自貿協定第二階段談判進程，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，加強貿易救濟領域對話溝通，持續深化地方經貿合作，並在區域和多邊合作框架下加強溝通協調，共同維護多邊貿易體制。韓方支持中方作為東道主舉辦2026年亞太經合組織系列會議，願分享辦會經驗。