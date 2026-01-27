特朗普派邊境沙皇前往明尼阿波利斯　市長：聯邦特工今開始撤離

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月26日（周一）宣布，將派遣他的邊境沙皇霍曼（Tom Homan）前往明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis），該地早前發生一個月之內第二宗平民遭聯邦執法人員擊斃的事件。明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）在與特朗普通話後表示：「部份聯邦探員將於27日（周二）開始撤離該地區，我將繼續敦促參與此執法行動的剩餘人員盡快離開我市。」



據英國《衛報》報道，明尼阿波利斯市37歲深切治療部男護士普雷蒂（Alex Pretti）1月24日（上周六）遭移民與執法局（ICE）探員擊斃後，當地持續爆發示威抗議活動。

2026年1月25日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，圖為37歲的深切治療部男護士普雷蒂（Alex Pretti），他24日被移民和海關執法局（ICE）探員槍殺。（Reuters）

特朗普26日在網上宣布：「我今晚將派湯姆（霍曼的名字）前往明尼蘇達州。他之前沒有參與過該地區的工作，但他認識並喜歡那裏的許多人。湯姆為人強硬但公正，他將直接向我匯報工作。」此舉被外界視為是為當地局勢降溫。

據報道，特朗普在與明尼阿波利斯市長弗雷通話後表示：「正在（當地）取得很大進展」，並稱他與市長的談話「非常好」。

弗雷透露，他計劃於27日（周二）與特朗普的邊境沙皇霍曼舉行會面，「討論下一步措施」。

2026年1月13日，美國密歇根州，總統特朗普（Donald Trump，左）參觀福特汽車生產中心。(Reuters）2026年1月12日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，移民及海關執法局（ICE）探員白人女子古德（Renee Nicole Good）後，市長弗雷（Jacob Frey，右）在新聞發布會上發表講話。（Reuters）

弗雷在一份聲明中表示：「明尼阿波利斯市將繼續配合州和聯邦執法部門對真正的刑事案件進行調查，但我們不會參與對鄰居的違憲逮捕，也不會執行聯邦移民法。暴力犯罪分子應該根據他們所犯的罪行而承擔責任，而不是根據他們的出身地。」