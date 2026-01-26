明尼蘇達ICE槍擊案　司法部提撤聯邦執法人員條件　州務卿批勒索

美國明尼蘇達州州務卿周日（1月25日）發聲明，拒絕美國司法部長邦迪（Pam Bondi）提出的從該州撤出聯邦機構執法人員的條件，稱後者在「勒索」。



美國媒體報道，美國聯邦執法人員在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）的移民執法行動中，開槍打死37歲男護士普雷蒂（Alex Pretti）後，邦迪即刻致信明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz），警告州政府機構必須配合聯邦機構的移民執法行動，「恢復法治，為美國移民及海關執法局（ICE）人員提供支持及平息明尼蘇達州的混亂局勢」。

邦迪還提出三個要求，包括州長辦公室必須與聯邦政府共享有關醫療補助計劃等社保數據、廢除該州移民庇護政策、允許司法部查閱明尼蘇達州的選民名冊。

邦迪在信中說，只要雙方就上述要求達成一致，便可以找到平息明尼蘇達州混亂局面的「常識性解決方案」。

圖為2026年1月24日在美國明尼蘇達州遭ICE執法人員擊斃的Alex Pretti遇害前照片。（X@jonesville）

明尼蘇達州州務卿西蒙（Steve Simon）周日（1月25日）發表聲明，向邦迪說「不」。

西蒙在聲明中譴責說，邦迪將這些「非法要求作為勒索我們州和平與安全的籌碼」。對她的要求，「我的回答是『不』。她的信函反映了一種無恥企圖，試圖脅迫明尼蘇達州違反州和聯邦法律」，「此前司法部曾多次試圖向我的辦公室施壓，要求我們提供這些數據，但均遭拒絕」。

西蒙在聲明中解釋了州政府無法滿足邦迪這些要求的法律依據，並強調並非僅有明尼蘇達一個州拒絕在相關方面與特朗普政府配合。

聲明呼籲，「聯邦政府必須立即結束對我們州前所未有的、導致死亡事件的佔領」。聲明強調：「移民與海關執法局人員的大量行動方式是危險的、破壞穩定的、不必要且殘忍的，而且效果適得其反。這些行動與其說是為了保護公眾，不如說是為了製造恐懼。」

美國明尼蘇達州1月24日發生ICE執法人員槍殺一名男子後，當地大批民眾舉行悼念活動。（Reuters）

美國移民與海關執法局（ICE）人員1月7日在明尼蘇達州最大城市明尼阿波利斯市抓捕非法移民時，開槍打死37歲的美國公民古德（Renee Good），引發全美多地舉行抗議活動，反對暴力執法。明尼阿波利斯24日上午再次發生移民執法槍擊事件，造成另一名37歲的美國公民普雷蒂死亡。這一突發事件導致當地緊張局勢進一步升溫，聯邦政府與地方政府分歧進一步加劇。

本文獲《聯合早報》授權轉載

