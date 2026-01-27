英國保守黨再有高層變節　前內政大臣柏斐文轉投改革黨

英國在野保守黨再有高層「跳船」轉投改革黨（Reform UK），最新一人為前內政大臣柏斐文（Suella Braverman）1月26日加盟法拉奇（Nigel Farage）的改革黨旗下。



天空新聞（Sky News）26日報道，柏斐文與法拉奇當天一同出席改革黨活動，她表示已經辭去保守黨鞭一職，並形容加盟改革黨就像回到家中一樣，相信會有美好未來。

對於選擇在這個時刻變節，柏斐文稱已考慮一段時間，指自己過去兩年猶如政治無家可歸，並對保守黨失去信心。她表示曾經嘗試給予時間等待保守黨會否改變，但在過去數天的事件令她作出決定。

圖為2026年1月26日，英國改革黨在倫敦舉行活動期間，黨魁法拉奇（右）宣布前內政大臣柏斐文（左）由保守黨加盟。（Reuters）

柏斐文在保守黨執政期間擔任「四朝元老」，她認為忠誠需要誠實，而後者就推動她敢言說出「英國處於支離破碎」的言論。她批評當地的移民政策失控，公共服務瀕臨崩潰，民眾感到不安全；年輕人離開當地另覓機會，又形容英國無法自衛，在世界舞台顯得虛弱和遭受侮辱。

柏斐文稱英國處於十字路口，警告當地一是繼續走上衰落之路，或是解決問題、重掌權力及再次發掘優勢，認為英國有可能變得更美好。

連同她在內，保守黨已經有8名國會議員變節，不過保守黨則批評柏斐文「跳船」只是時間問題，又指她挑戰黨魁失敗後，就為了個人野心而轉投他黨。