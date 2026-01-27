貝森特：特朗普與加拿大總理通話　稱卡尼收回達沃斯部分言論

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）連番威脅向加拿大加徵關稅後，美加關係轉趨緊張，加拿大總理卡尼（Mark Carney）則表示會採取措施減少對美國的依賴。美國財長貝森特（Scott Bessent）1月26日表示，特朗普當天與卡尼通話。



路透社報道，貝森特接受霍士新聞（Fox News）訪問時指，他當天與特朗普身處白宮橢圓形辦公室內，而特朗普與卡尼通話，並稱卡尼積極地收回部分在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）上所發表的言論。

報道未有提到卡尼收回哪些言論，而卡尼則暫時未有回應報道。

2025年6月16日，美國總統特朗普抵達加拿大阿爾伯塔省卡納納斯基斯（Kananaskis）參加七國集團（G7）領導人峰會時，受到加拿大總理卡尼（Mark Carney）的迎接。（Reuters）

卡尼同日較早時在加拿大首都渥太華一家超市會見記者，宣布一系列經濟新舉措。針對特朗普近期對加拿大發出新一輪關稅威脅，他表示，加拿大早就意識到美國貿易政策變化及其對經濟的影響，正通過加強國內建設和擴大貿易夥伴來適應這一變化。

至於卡尼宣布的新舉措，包括為2200萬加拿大人減稅、加速住房建設，以及擴大社會保障項目等。