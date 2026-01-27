美國冬季暴風雪至少30死　過萬航班取消延誤　2億人面對寒冷警報

一場巨大的冬季暴風雪正席捲美國東北部，帶來更多降雪，南部部分地區仍被冰雪覆蓋，導致全國多地再次遭遇零度以下極低溫和斷電。這場暴風雪已造成至少30人死。一項航空數據顯示，截至當地時間1月26日（周一）傍晚，約5220航班被取消，超過6500航班延誤。現時有超過2億人處於寒冷天氣預警之下，天氣預報指嚴寒天氣可能會在許多地區持續一周。



據美媒報道，不斷上升的死亡人數包括：馬薩諸塞州和俄亥俄州各有兩人被鏟雪車撞死；阿肯色州和德州發生致命的雪橇事故，導致青少年喪生；以及一名女子在堪薩斯州一間酒吧外被警方和警犬發現屍體，屍體被雪覆蓋。紐約市官員稱，在這個寒冷的周末，共有八人被發現死於戶外。

路透社引述航空分析公司Cirium的數據，截至當地時間26日傍晚，近19%的預定航班已被取消。

FlightAware的另一項數據顯示，截至傍晚，約有5220班航班被取消，超過6500班航班延誤。25日（周日），有11,000班航班被取消，這是自新冠疫情爆發以來單日取消航班數量最多的一天。

據英國《衛報》報道，截至26日，從德州（Texas）到新英格蘭地區（New England），有超過2億人處於寒冷天氣警報之下。氣象預測指，嚴寒天氣可能會在多地持續到本周後期。

2026年1月26日，美國紐約州科洛尼（Colonie），奧爾巴尼國際機場（Albany International Airport）停泊的汽車上鋪滿了積雪。（Getty）

美國國家氣象局（NWS）26日表示，未來數日，「嚴寒空氣」將席捲美國東部三分之二的地區，「預計會出現大範圍的零下低溫和破紀錄的低溫」。該機構又指，危險的風凍效應將持續存在，「遠低於正常水平的氣溫可能會持續到2月初」。