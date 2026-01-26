美國冬季風暴致逾100萬戶停電 　單日逾萬班航機取消

美國連日遭冬季風暴吹襲，造成大雪和冰凍天氣，包括新墨西哥州在內超過100萬用戶斷電，超過1萬架次航機取消。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）前一,天形容，這場風暴史無前例，並批准向南卡羅來納州、維珍尼亞州、田納西州、喬治亞州等多州發布聯邦緊急災難聲明。



2026年1月25日，一場冬季風暴席捲美國大片地區。圖為美國德州的公路。（Reuters）

路透社報道，美國東部三分之二的地區，於1月25日續遭雨雪侵襲，停電戶數持續上升。根據PowerOutage.us網站統計，截至當地下午2點16分，全國超過100萬用戶斷電，其中田納西州至少有33萬戶，密西西比州和路易斯安那州各有超過10萬戶。其他受影響的州包括德州、肯塔基州、喬治亞州、西維珍尼亞州和阿拉巴馬州。

此外，航空公司大規模取消航班。FlightAware的數據顯示，包括紐約、費城和北卡羅來納州夏洛特在內，多個大城市的機場於25日有超過80%的航班被取消。

2026年1月25日，一場冬季風暴席捲美國大片地區。圖為美國華盛頓特區。（Reuters）

據霍士新聞報道，全美仍有21個州處於緊急狀態，25日有2.85萬架次航班受到影響。截至25日午間，全美當天已有10485架次航班取消。包括紐約、費城和北卡羅來納州夏洛特在內，多個大城市的機場於25日有超過80%的航班被取消。

美國國家氣象局（NWS）此前預報，這場大規模冬季強風暴從23日起席卷美國大部份地區，帶來大範圍強降雪、雨夾雪和凍雨以及極寒天氣，將持續至25日。NWS預計超過1.6億美國人將受影響，並警告嚴寒可能致命。