冬季風暴吹襲美國　特朗普政府籲儲備物資「捱過」天災

冬季風暴持續吹襲美國東部多個州份，截至1月25日下午造成逾百萬戶停電。美國國家氣象局（NWS）預料風暴將持續影響東部約三分二地區一週，並伴隨冰雪與嚴寒天氣。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在旗下社交平台稱將繼續監察並與受影響州份保持聯繫，國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）呼籲民眾儲備充足物資，以「一起捱過這次風暴（get through this together）」。



美國聯邦緊急措施署（Federal Emergency Management Agency，FEMA）在極端天氣到來前在多個州份部署救災物資與救援人員，諾姆預警美國人應採取預防措施，強調天氣會變得更加寒冷。

2026年1月25日，一場冬季風暴席捲美國大片地區。圖為美國德州的公路。（Reuters）

國家氣象局還預警，風暴就算過去後仍會在帶來預料持續一週的致命嚴寒天氣，預料最低溫度會降至最低可達零下42攝氏度的低點。今次極端天氣與極地渦旋有關，而這種寒冷低氣壓區域因範圍擴大，導致美國多個州份受災。半島電視台引述科學家指出，這種極地渦旋遭擾亂事件的多次增加可能與氣候變遷有關。

特朗普日前曾在社交媒體發文，稱美國面對的冬季風暴料將吹襲40多個州，這種情況以前很少見，並嘲諷道：「環保叛亂份子們能不能解釋一下——全球暖化到底到底怎麼了？？？」

因今次風暴而停電的家庭絕大多數居住在田納西州，而密西西比州、德州、路易斯安那州、肯塔基州、佐治亞州、維珍尼亞州和阿拉巴馬州也有家庭停電。