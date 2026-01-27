印度尼帕病毒｜女護士疑誤飲遭蝙蝠污染椰棗汁而感染　或成傳播源

印度東部的西孟加拉邦（West Bengal）近期出現死亡率極高、暫無藥可治的尼帕病毒（Nipah Virus），目前確診病例已升至5宗，其中包括醫護人員。西孟加拉邦衛生部門官員正在調查2名遭感染醫護人員的感染來源，目前已將目標鎖定位於印度納迪亞縣（Nadia）的一個邊境村莊，其中一名女護士可能因食用當地遭蝙蝠污染的椰棗（Date palm）汁而感染，並在返工後傳染給另一名男同事。



尼帕病毒｜印媒：女事主曾在一個村莊飲用椰棗汁

《印度時報》（The Times of India）報道，該名受感染的女護士，曾於12月14日前往印度和孟加拉邊境的一個村莊參加家庭婚禮，並在那裏停留數日。衛生官員推測，這名25歲的女護士可能因在逗留期間飲用新鮮的椰棗汁而感染。

資料圖片：2021年9月7日，印度衛生人員正在捕捉尼帕病毒携帶者之一的蝙蝠。（Getty）

當地村民表示，村莊在冬季普遍會食用新鮮的椰棗汁。這種看似無害、清爽的飲料，如果被攜帶病毒的果蝠污染，或會致命。女護士在婚禮結束後返回其工作的醫院上班，可能在此期間傳染另一名同值班的男同事。

過去幾天，這兩名遭感染者一直在巴拉薩特醫院使用呼吸機，其中女護士因尼帕病毒引發的神經系統惡化而陷入昏迷。他們的血液樣本此前已送往浦那國家病毒研究所（NIV Pune）進行檢測，並於周二發現檢測結果呈尼帕病毒陽性。

尼帕病毒｜印度官員：曾接觸女患者人士全數需隔離

一名地區衛生官員表示，「我們追蹤了13名也曾參加婚禮、且與女護士有過密切接觸的人。過去三天，他們全部居家隔離。目前為止，他們都沒有出現尼帕病毒感染的任何症狀。我們正在密切監測他們的狀況。」衛生部門官員也向村民普及了有關病毒的知識，並建議村民避免食用椰棗汁。