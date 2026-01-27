莫迪：印度與歐盟敲定具里程碑意義貿易協議　歐盟公布細節

印度總理莫迪（Narendra Modi）1月27日表示，印度與歐盟已經敲定具里程碑意義的貿易協議。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也表示，歐盟和印度已就一項貿易協議達成一致，創建一個擁有20億人口的自由貿易區，雙方都將從中受益。



路透社指，莫迪和馮德萊恩預計27日在新德里舉行的印度-歐盟峰會上聯合宣布該協議的細節。

2026年1月27日，歐洲理事會主蓆科斯塔（Antonio Costa）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、印度總理莫迪（Narendra Modi）在新德里合照。（Reuters）

歐盟公布印歐貿易協議細節：

歐盟超過90%的出口商品關稅將被取消或降低。汽車關稅將逐步降至10%，每年配額為25萬輛。

機械最高44%的關稅、化學品22%的關稅、製藥11%的關稅將大部分被取消。

歐盟服務提供商在包括金融、海運服務在內印度關鍵領域享有優先訪問權。

預計未來2年歐盟將提供5億歐元支持，以幫助印度減少溫室氣體排放。

預計到2032年，印歐協議將使歐盟對印度的出口貿易規模翻一番。

對歐盟飛機和航天器的關稅將針對幾乎所有產品予以取消。

對歐盟果汁和加工食品的關稅將被取消。

對歐盟葡萄酒的關稅降至20%至30%，對歐盟烈酒的關稅降至40%，對歐盟啤酒的關稅降至50%。

歐盟橄欖油、人造黃油和植物油的關稅將被削減或取消。

歐盟90%的光學、醫療和外科設備產品將被取消關稅。

2026年1月12日，德國總理德國總理默茨（Friedrich Merz）在印度艾哈邁達巴德甘地修道院，與印度總理莫迪（Narendra Modi）同行。

印度貿易秘書阿格拉瓦爾（Rajesh Agrawal）26日表示，印歐已就貿易協定談判達成共識，協議將於27日公布。

路透社報道，阿格拉瓦爾還稱，正式的印歐協議將在法律審查完成後進行簽署。