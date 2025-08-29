上合峰會︱逾廿載耕耘影響力日增　已成為歐亞非26國的東方聯盟？

2025年上海合作組織峰會將於8月31日至9月1日在天津舉行。該組織前身是中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克共同建立的「上海五國」會談機制，於2001年在上海正式成立為上海合作組織。



如今，上合組織已從最初5個創始成員國，擴展到包括9個成員國、3個觀察員國和14個對話夥伴國，覆蓋亞非歐三大洲共26個國家，形成一個規模龐大的「大家庭」。其人口約佔全球一半，經濟總量約佔全球四分之一，已成為具重要影響力的國際組織之一。



成員國擴員呈「西擴」態勢

上合組織每年舉行一次峰會，工作語言也並非英文，而是中文與俄文，以廣泛討論政治、經濟、軍事以及社會文化等多領域全面合作議題，也是被西方視為一個由中國主導，旨在抗衡北約（NATO）的東方聯盟。中國是上合組織去年的輪值主席國，以「弘揚『上海精神』：上合組織在行動」為主旨，實施完成逾百項主席國活動。

儘管成立逾20年來僅新增4個正式成員國，但近年來，愈來愈多的國家開始向上合組織靠攏。白羅斯於2022年以觀察員國身份啟動加入成員國的程序，成員國由中亞逐步拓展到歐洲。從地圖上可見，上合組織隱約呈現出「西擴」態勢。

歷四波發展期 近三年吸引8國參與

上合的發展歷程大致可分一個階段。從2001年的6個成員國開始，第一波擴員在2004至2005年間，蒙古、巴基斯坦、伊朗、印度和斯里蘭卡先後加入成為觀察國和對話夥伴；第二波出現在2015年，阿塞拜疆、柬埔寨、尼泊爾和亞美尼亞一同加入成為對話夥伴；第三波則是在2022至2023年間，多達8個國家加入成對話夥伴，分別是埃及、卡塔爾、沙特阿拉伯、科威特、馬爾代夫、緬甸、阿聯酋和巴林。

這次上合峰會，國際上諸多領導人也紛紛赴華「共商大計」，包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）、白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）等。不僅如此，聯合國、獨立國家聯合體（CIS）、東盟（ASEAN）等國際組織領導人也將出席。

外界聚焦上合築去美元化「防波堤」

隨着上合組織規模擴大，所涉及的經濟體量以及國家規模也逐漸擴大。在2021年，上合組織所涉及的總GDP就達到23.3萬億美元，佔全球總GDP的24%；涉及人口佔全球總人口的41%；涉及總土地面積佔全球總土地面積的25%。

當前，全球大多數國家受美國貨幣政策影響通脹大幅攀升，為應對風險，上合組織國家開始使用包括人民幣在內的本幣結算，而能源、農產品和礦產則是成員國間貿易額排名前三的熱門產品。

在特朗普關稅大棒施壓全球的大環境下，今年的天津峰會顯得格外迫切，愈來愈多的國家尋求避免以美國為中心的體系，上合組織正成為環華盛頓-布魯塞爾核心外，一個可靠的貿易、能源、安全和金融合作平台。而這一有中國參與且國際影響力不斷上升的合作組織，也逐漸引起歐亞大陸外其他國家的關注。