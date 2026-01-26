為保護歐洲免受產業衝擊　德國央行行長籲要給中國「劃紅線」

德國央行行長納格爾（Joachim Nagel）在德國媒體訪問中說，歐洲必須更好地保護關鍵產業免受中國競爭衝擊，並劃定中國不可逾越的「紅線」。



也是歐洲央行管委會成員的納格爾上周六（1月24日）在德國《每日鏡報》（Der Tagesspiegel）刊發的訪問中說，對歐洲出口商來說，中國依然是極具吸引力的市場，也是消費品的重要供應來源，但在汽車製造等關鍵領域，政府不能「天真」。

他強調：「在我們的關鍵產業成為激進工業政策的受害者之前，我們必須更有效地保護它們。歐洲必須劃定中國不可逾越的紅線。」

中國製電動車：2013年9月21日，上海電車製造商科技節日，一名工作人員正在使用手機APP連接上車内的系統。（Reuters）

北京去年限制用於製造電動汽車電池和國防物品的稀土磁鐵等礦物出口，突顯歐洲在全球地緣政治環境日漸敵對的脆弱性。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上週揚言向數個歐洲實施新一輪關稅政策，但後來撤回。這顯示歐洲必須強化自身根基，以確保經濟能夠繁榮。

2025年11月17日，納格爾在北京釣魚台參加高級經濟對話。（Getty Images）

納格爾去年10月在柏林全球對話會上說，希望歐洲能克服與中國的貿易問題，但如有必要，必須準備好對華採取反制措施。

中國官方當時宣布出台新的稀土出口管制措施，撼動全球貿易市場，令歐洲企業擔憂措施所帶來的影響。

