卡尼訪華後　英媒：中國訂購10船加拿大油菜籽　達65萬噸

本月早些時候，加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪華，中加關係在雙方共同努力下實現轉圜。據路透社1月27日報道，兩名匿名貿易消息人士透露，中國進口商已經訂購了10船加拿大油菜籽貨物，預計2月至4月間出貨，中加之間緊張的貿易關係似乎有所緩和。



消息人士稱，每船油菜籽貨物約為6.5萬噸，10船貨物合計約65萬噸，這一數字相當於中國2024年油菜籽進口總量的10%以上，也相當於2025年進口總量的26%。其中一名消息人士補充說，讓加拿大油菜籽進入中國市場並不困難，榨油廠已經預定了這些貨物。

2020年9月20日，加拿大安大略省多倫多市的油菜田。（Getty）

中加貿易關係惡化期間，中國從澳洲進口了更多油菜籽。如果加拿大油菜籽獲得重新進入中國市場的機會，它們有可能奪回澳洲農民搶佔的份額。不過，消息人士表示，他們並不清楚現在澳洲油菜籽貨物的具體情況。

油菜籽是加拿大種植面積第二大的作物，年種植面積超過2100萬英畝。油菜籽可用於生產食用油等產品，榨油過程中產生的副產品物菜籽餅可用於製作牲畜飼料。

中國是世界最大的油菜籽進口國，加拿大的油菜籽有一半以上銷往中國，加拿大2024年對中國出口的油菜籽價值近50億加元（約285億港元）。

在加拿大杜魯多（Justin Trudeau）政府2024年追隨美國腳步，對中國電動汽車和鋼鋁產品分別加徵100%和25%的關稅後，中方發起「反歧視調查」，同時宣布對加拿大油菜籽發起反傾銷調查。

2026年1月14日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在北京首都國際機場走下飛機，這是自2017年以來加拿大總理首次訪問中國。(Reuters)

路透社注意到，隨着杜魯多政府的舉措導致中加關係惡化，中國去年10月以後再也沒有從加拿大進口油菜籽，貿易數據顯示，月度進口量20年來罕見降至零。與此同時，中國恢復從澳洲進口油菜籽，澳洲油菜籽逐步填補了加拿大留下的市場空缺。

卡尼就任加拿大總理後，試圖推動中加關係解凍。1月14日至17日，卡尼訪問中國，期間簽署《中國—加拿大經貿合作路線圖》。雙方就妥善解決電動汽車、鋼鐵和鋁產品、油菜籽、農水產品等領域的經貿問題作出了一些具體安排，還就增加直航航班、改善營商環境、農產品檢驗檢疫等經貿問題形成了積極共識。

1月16日，國家主席習近平將在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼，兩人期間握手。(Reuters)

尋求為油菜籽「鬆綁」是卡尼此次訪華的重要目的之一，加拿大最大油菜籽產區薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）的省長莫伊（Scott Moe）也隨行。莫伊表示，加中達成協議對他領導的省份來說是「非常好的消息」，「這將恢復貿易量，並為加拿大人帶來更多機會」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

