加拿大智庫：卡尼提「可變幾何」籲中等強國靈活結盟　抗選邊中美

加拿大智庫總監賓利指出，加國總理卡尼（Mark Carney）上周在瑞士達沃斯（Davos）提出「可變幾何」戰略，即中等強國可根據不同議題組建不同的聯盟，一方面呼籲西方國家重新審視在中美博弈中選邊站的做法，同時也為降低選邊站的程度提供新思路。



賓利（Barrett Bingley）接着指出，中等強國可通過「可變幾何」（variable geometry）增強實力，建立運作框架創造額外籌碼，以更好應對大國經濟或軍事施壓。

賓利目前是加拿大亞太基金會（APF Canada）亞洲區域總監，曾擔任加國外長和貿易部長的資深政策顧問，主要負責亞洲、國際貿易和安全問題。

對於卡尼提出可變幾何，是否旨在呼籲西方中等強國重新審視在大國之間選邊站隊的做法，並指出一條去風險化新思路的提問，賓利上周末接受《聯合早報》採訪時對此表示讚同。

他說：「卡尼是在為中等強國提出一條不同的發展路徑。這條路徑不僅僅是簡單地制衡或跟隨強權，目前究竟應該站在哪個強權一邊，也變得不那麼明確了。」

卡尼1月20日在達沃斯論壇上公開反駁美國，形容由美國主導以規則為基礎的國際秩序已死，世界秩序已斷裂（rupture），呼籲中等強國一起行動抵制大國脅迫，避免淪為他人盤中餐。

賓利認為，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）本月威脅吞併格陵蘭，還揮舞關稅大棒實施經濟脅迫：「這正是卡尼所說的那種斷裂，大國現在正在做一些10年前不會做的事情，中等強國必須對此做出反應。」

不同於強行把所有中等強國納入一個集團的簡單幾何策略，賓利分析，可變幾何強調的是中等強國在不同領域可能有不同關聯性：

卡尼的意思是中等強國可根據需要組建聯盟，制定新的規則，嘗試把一些國家組織起來，再看這些聯盟能發展到多大規模。

具體而論，卡尼提議讓英澳加加入的《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）與歐盟聯手：「這是兩個決定在開放自由貿易區內合作的組織，如果兩者結合，將形成一個龐大的貿易集團。」

卡尼本月14日訪華四天，不僅向中國電動車打開加拿大市場大門，還同意與北京推進「新型戰略伙伴關係」，釋放明確外交轉向信號。

賓利分析，加拿大本月加強修復對華貿易關係，旨在為今年美墨加貿易協定（USMCA）重談增加籌碼，但整體仍顯得謹慎。一則警惕中國未來可能再度動用經濟籌碼施壓，另一方面也因特朗普政府推動西半球屬於美國勢力範圍的外交政策，中加密切合作實際受限。

卡尼在達沃斯發表演講後，特朗普連日不斷加大力度向加拿大施壓。他1月21日在論壇演講時，反批卡尼對獲得美國軍事保護「不知感恩」，宣稱加拿大能生存是因為有美國，緊接着22日又收回邀請加拿大加入和平委員會。

特朗普1月24日再次暗指加拿大是美國第51個州，並宣稱渥太華若與北京達成貿易協議，將對所有加拿大商品徵收100%關稅。

儘管特朗普不斷施壓，但賓利指出，本月的格陵蘭事件表明美國仍意識到盟友的價值，能施加的最大壓力因此有限：

美國內心深處肯定在想，他們能（對加拿大）施加多大壓力，才不會讓歐洲、韓國和日本感到震驚，並被視為一個極不可靠的盟友。

至於加拿大的反應，賓利認為，渥太華會繼續禮貌地處理自己的事務，並以非常務實的態度重新審查美墨加貿易協議。同時，卡尼勢必繼續為加拿大尋找新的經濟領域合作伙伴，積極促成各種交易尋求投資。

賓利認為，卡尼政府不會只因與美國關係不睦，就在6G、人工智能、機器人等高科技領域轉向與中國加強合作，這麼做反而增加額外風險。他認為，加拿大可能會與歐洲、澳洲合作，由中等強國自行制定解決方案。

在安全領域，賓利研判，加拿大軍隊在軍備採購上肯定會更多元化，但與美國和盟友在印太地區的安全合作程度不會降低，未來也會繼續派軍艦行經台海：「卡尼已經非常明確表示，和中國的合作有一定的界限和限制，我不認為這會延伸到軍事安全領域。」

