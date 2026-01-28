「末日鐘」撥前4秒　距末日僅倒數85秒　創最接近午夜紀錄

科學家1月27日將標誌人類面臨生存威脅的「末日鐘」（Doomsday Clock）撥前4秒，距離象徵世界末日的午夜（midnight）只剩下倒數85秒，是「末日鐘」自1947年設立以來最接近午夜的一次。



路透社27日報道，「末日鐘」由總部在芝加哥的非營利組織「原子科學家公報」（Bulletin of Atomic Scientists）設立，而這次是科學家最近4年來第3次將末日鐘撥近午夜。

「原子科學家公報」主席兼行政總裁貝爾（Alexandra Bell）表示，中美俄等強國受民族主義影響採好鬥式外交、核軍控薄弱，全球各處的地緣衝突、人工智能（AI）不受管制、氣候變遷等因素，都加劇全球災難的風險。

貝爾表示，「贏者通吃」的大國競爭破壞了應對降低核戰、生物技術濫用、AI潛在危害等世界末日風險所需的國際合作，她又特別點名關注美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）國內針對科學、學術界、公務員和新聞機構的行動。

她強調：「末日時鐘關乎全球風險，而我們所看到的，是全球領導力的缺失......無論哪個政府執政，轉向新帝國主義和奧威爾式（反烏托邦極權）的治理方式只會讓時鐘更快地撥向午夜。」