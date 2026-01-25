美國中東特使及庫什納晤內塔尼亞胡 推動加沙和平協議與重建計劃
撰文：韓學敏
出版：更新：
美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）及總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）女婿庫什納（Jared Kushner）周六（1月24日）在以色列與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，推動加沙和平協議。
美方官員表示正與以方密切協調，以尋回仍留於加沙的最後一名遇害人質格維利（Ran Gvili）遺體。會談亦觸及日益緊張的伊朗局勢。同時，美國支持的巴勒斯坦過渡委員會宣布，連接加沙與埃及的拉法邊境口岸將於下週重開。
庫什納日前在達沃斯世界經濟論壇詳述重建計劃，旨在將加沙打造成擁有高樓與豪華設施的「中東里維埃拉（Riviera of the Middle East）」，並稱最快可於三年內建成。
但庫什納強調，唯有在哈馬斯完全解除武裝後，重建才能展開。此計劃呼應美國總統特朗普的市場經濟原則，旨在為當地帶來繁榮。
冬季風暴侵襲美國 逾1.4億人受影響 紐約至少3人凍死特朗普談格陵蘭協議 稱旨在讓美國獲得島上美軍基地主權TikTok敲定美國營運協議 民主黨議員質疑交易不透明 促國會調查美國財長暗示可能撤對印度關稅 惟前提是改變石油採購渠道