美國冬季風暴席捲中部和東部14州　酷寒造成至少38死

美國中部與東部地區近日遭遇強烈冬季風暴襲擊，帶來暴雪的嚴寒天氣，導致道路交通癱瘓，航班大面積取消，電力供應也大幅下降。根據地方官員與媒體報導，截至當地時間1月27日，這場風暴已在14州造成至少38人死亡。



路透社報導，這場冬季風暴自上周五開始，並在周二逐漸減弱，但刺骨寒流仍持續籠罩當地，預料低溫天氣還將延續一段時間。全美多地已動員緊急應變人員與資源，以確保居民安全，尤其是無家可歸者。不過，各地仍有逾55萬戶家庭和企業停電。

紐約市在今次冬季風暴中有10人不幸罹難，當地氣溫降至8年以來最低，市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示正了解死者是否是無家可歸者。另外，堪薩斯州、肯塔基州、田納西州與密西根州等多地，也都出現多宗失溫致死案例。

氣象部門表示，全國仍有近2億人處於冬季低溫警報之下，狀況至少將持續至2月1日。美國國家氣象局氣象預報中心（Weather Prediction Center）表示，預報人員也正密切關注週末可能再度影響美東的另一波冬季風暴。