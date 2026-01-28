美媒：CIA或於委內瑞拉長期部署　為美國外交行動創造條件

美國媒體1月27日報道，美國中央情報局（CIA）正秘密推動在委內瑞拉長期部署，並主導總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對委內瑞拉未來走向施加影響的計劃。不過，CIA對報道未予評論。



圖為2017年1月21日：位於美國維珍尼亞州的中央情報局（CIA）總部，地面展示機構標誌。 （Getty Images）

美國有線電視新聞網（CNN）援引多名消息人士的話說，雖然國務院仍是美國在委內瑞拉的主要外交機構，但鑑於原總統馬杜羅（Nicolás Maduro）被美國擒獲後，委內瑞拉正處於政治過渡，以及安全不穩局勢，特朗普政府或很需要依賴中央情報局啟動重返委內瑞拉的進程。

報道指出，中央情報局的近期目標包括為美方外交行動創造條件，例如與當地建立聯繫、提供安全保障等。而在美國駐委內瑞拉大使館重開之前，美方在當地官員或在中央情報局的一個附屬機構內短期辦公。

圖為 2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）由美國執法人員押送往紐約的聯邦法院。（Reuters）

報道援引曾與委內瑞拉交手的美國前官員稱，在當地設立附屬機構將是首要任務。在外交渠道建立之前，附屬機構可以幫助建立聯絡渠道，與委內瑞拉情報部門進行溝通，從而開展外交官無法進行的對話。

特朗普此前曾稱，已經授權中央情報局在委國境內實施秘密行動。另據美國《紐約時報》16日報道，委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）前一日在首都加拉加斯與美國中央情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）會面。