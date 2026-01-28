美國亞利桑那州邊境巡邏隊與人口販運疑犯交火　一人中槍被捕

美國邊境巡邏隊在亞利桑那州阿里瓦卡（Arivaca）與一名涉嫌人口販運的疑犯發生槍戰，疑犯中槍被捕，目前傷勢嚴重但情況穩定。



當地警長納諾斯（Chris Nanos）表示，事發於1月27日上午約7時30分，地點距美墨邊境約1６公里處。邊境巡邏隊人員最初試圖截停一輛車輛，但車上人員駕車逃離。其後，探員再次發現該車輛並嘗試攔截，司機隨即棄車徒步逃跑。探員追捕期間，疑犯曾向一架美國海關及邊境保護局的載人直升機開火，探員隨即還擊。

當局表示，疑犯是34歲的施萊格爾（Patrick Gary Schlegel），來自亞利桑那州薩瓦里塔市，目前已被拘留。施萊格爾有「重大犯罪前科」，且因去年違反與先前聯邦偷運外國人定罪相關的保釋條件，遭美國法警局發出聯邦逮捕令。

美國邊境巡邏隊人員於2026年1月27日聚集在亞利桑那州阿馬多與阿里瓦卡之間發生槍擊案的現場附近。(Reuters)

當局表示，施萊格爾預計將因週二的槍擊事件被聯邦刑事起訴，罪名包括攻擊聯邦官員、偷渡和重罪犯非法持有槍支。

在此之前，美國邊境執法人員周六在明尼蘇達州的明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂（Alex Pretti），這是該市近期第二宗平民遭開槍身亡事件，引發州政府官員強烈不滿和新一波抗議。