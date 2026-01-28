乙肝疫苗｜美國撤初生嬰接種建議　歐家榮籲勿盲目對有效方法生疑

美國延遲或取消新生嬰兒接種乙型肝炎疫苗，香港衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今早（28日）指，不認同有關做法，以免對市民健康構成重大公共衛生風險。他又表示，在保障公共衛生方面，防控傳染病是最有效的工具，因此市民不應盲目仿效個別海外地區或者國家做法，而對香港一直行之有效的方法產生疑慮。



乙型及丙型肝炎可演變成慢性疾病，其病毒帶有傳染性，而戊型肝炎則不會。 (資料圖片)

歐家榮不認同取消新生兒接種 免構成重大公共衛生風險

歐家榮在港台節目《千禧年代》中表示，任何公共衛生政策及醫學建議一定要以科學實證為本，接種情況一定要切合香港流行病學情況，不認同延遲或取消新生兒常規接種乙型肝炎疫苗，以免對市民健康構成重大公共衛生風險。

歐家榮又說，香港衛生署多年以來推行兒童免疫接種計劃，衛生署轄下疫苗可預防疾病科學委員會，有專家會定期檢討香港疫苗可預防疾病情況，世衛建議，最重要是疫苗的科學發展等等。亦會從公共衛生的角度，建議本地兒童常規接種的疫苗，而且建議的疫苗切合香港流行病學情況，及有充足證據證明疫苗安全有效。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮。（資料圖片/梁鵬威攝)

歐家榮表示，在保障公共衛生方面，防控傳染病是最有效的工具，因此市民不應盲目仿效個別海外地區或者國家的做法，而對香港一直行之有效的方法產生疑慮。

他續說，香港多年來一直按照世衞建議，推行普及兒童乙型肝炎疫苗接種計劃，學前兒童接種率已達99%，是一項非常成功的公共衛生措施，亦是香港預防乙型肝炎感染，及減輕慢性乙型肝炎帶來的公共衛生負擔的一個重要基石。

歐家榮補充，在一些慢性乙型肝炎流行的地區，包括香港，大部份患者經母嬰傳播感染，當感染時年齡越細，尤其是出生後第一年，將來發展成乙型肝炎帶菌者的風險是最高的。因此新生嬰兒若受到感染，有高達九成機會發展性乙型肝炎帶菌者，這亦是香港人患上肝癌、肝硬化或肝衰竭等的主要原因。

35歲以下慢性乙肝感染率1%以下 歐家榮：成功邁向無乙肝新一代

近年健康統計數字顯示，因接種疫苗覆蓋率高，香港人在35歲以下慢性乙型肝炎感染比率已下降至1%以下，反映香港成功邁向無乙肝新一代。

根據衞生署衞生防護中心轄下「疫苗可預防疾病科學委員會」建議的「香港兒童免疫接種計劃」，初生嬰兒至小學六年級的學生須接種不同種類的疫苗及加強劑，以預防結核病、小兒麻痺症、乙型肝炎、白喉、百日咳、破傷風、肺炎球菌感染、水痘、麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹共十一種傳染病。（資料圖片/盧翊銘攝）

就美國情況，歐家榮指沒有詳細資料，但美國理據是其年輕一代的乙型肝炎帶菌者比率低，他指這與世衛一直以來的建議目標不同，因為乙型肝炎是一種完全可以用疫苗預防的疾病，而且年齡越小感染，發展成肝癌、肝硬化的機會非常高。因此透過疫苗接種可以令世界乙型肝炎帶菌者比率減少。

歐家榮強調，香港是基於科學數據，有科學委員會，家長不需要擔心。而且如兒童沒有按時按計劃完成接種疫苗，有機會成為公共衛生的缺口。