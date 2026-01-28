20美金變200萬！男子加油站隨手亂買刮刮樂　獎金翻10萬倍中頭獎

美國密歇根州（Michigan）有名男子近期在加油站隨手挑了1張刮刮樂，沒想到刮開後竟中了高達200萬美元（約1560萬港元）的頭獎，這筆意外之財也讓他直呼：「不敢相信！」



隨手買刮刮樂中大獎 美國男爽領1560萬

《UPI》報導，這位現年53歲、來自密歇根州韋恩郡（Wayne County）的男子告訴彩券官員：「我當時在底特律東傑佛遜大道上的加油站，隨手就購買了1張刮刮樂彩票。」並稱：「我偶爾會買彩券，那天我選了『傳奇狂野時光』（Legendary Wild Time）這款刮刮樂。」

美國一名53歲男子隨手買刮刮樂後，意外中了大獎。（示意圖/unsplash@artististanbul）

當男子刮開這張要價20美元（約156港元）的刮刮樂時，他震驚地發現自己刮出了高達200萬美元的大獎。男子表示：

我買完刮刮樂後就立刻刮開了，看到中了200萬美元的號碼時，我簡直不敢相信這是真的，一直到我打電話給彩券中心確認中獎後，我才開始意識到這是真的。

至於怎麼使用獎金，男子表示自己將好好去旅行，剩餘的就來增加自己的儲蓄。

延伸閱讀：約老公家人聚餐被狠拒 中樂透人妻：本來打算分獎金畀佢哋買樓

+ 14

延伸閱讀：

撿別人不要的刮刮樂竟中頭獎！美男一刮樂中3100萬

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】