美派ICE人員參與米蘭冬奧安保惹議　米蘭市長：不歡迎殺人民兵

美國宣布將派遣移民及海關執法局（ICE）人員前往意大利，參與下個月冬季奧運會的美方安保工作，此舉在意大利國內引起了強烈反彈。米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）1月27日接受當地電台訪問時明確表示：「這支殺人民兵，米蘭不歡迎他們。」多名意大利現任與前任議員都呼籲總理梅洛尼（Giorgia Meloni）阻止美國的部署計劃，甚至有人發起相關請願活動。



米蘭冬奧會將於下月6日至22日舉行。意大利媒體日前報道，ICE執法人員將在冬奧會舉行期間，支援美方代表團的安保工作。這引發意大利政府內部不滿，反對派情緒激動，持續要求內政部長在2月6日冬奧會開幕前提交報告。

美國國土安全部發言人周二向美媒證實，ICE將在冬奧會期間扮演安保角色。發言人指，他們顯然不會在外國進行移民執法行動。

示威者於2026年1月23日在明尼蘇達州明尼阿波利斯參加「ICE Out」抗議日的集會與遊行。社區領袖、宗教領袖與工會呼籲明尼蘇達州居民參與他們所稱的「行動日」，在這場全州總罷工期間，預計有數百家本地企業關閉，以抗議該地區的移民執法行動。（Getty）

意大利內政部證實，ICE轄下的美國國土安全調查局（HIS）探員將承擔調查職責，而非執行具體工作，且不會在意大利開展移民管制行動。意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）強調，該國公共秩序將完全由憲兵隊、國家警察和金融警察負責維護，並駁斥反對派抗議，稱「又不是黨衛軍（德國納粹親衛隊）要來了」。

近期，美國明尼阿波利斯槍擊案引發反彈，ICE探員的致命執法行為遭到質疑，這加劇意大利國內對ICE人員赴意的擔憂。