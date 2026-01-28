美國民主黨眾議員籲廢除ICE後遭襲　發言時被噴不明液體｜有片

美國民主黨眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）1月27日晚上在明尼阿波利斯參與市政廳會議時，一名男子突然衝上講台，向她噴灑氣味濃烈的不明液體，隨後被現場安保人員制服並逮捕。法醫已赴現場勘查。



《紐約時報》報道，就在事發前幾小時，特朗普（Donald Trump，又譯川普）在愛荷華州集會批評奧馬爾，還發表針對其出生國索馬里（Somalia）的煽動言論。他說，移民必須證明熱愛美國，必須感到自豪，而不是像奧馬爾那樣。

奧馬爾在遭襲前呼籲廢除美國移民及海關執法局（ICE），要求國土安全部長諾姆（Kristi Noem）辭職，否則面臨彈劾。

2026年1月27日，民主黨眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）在明尼阿波利斯市政廳會議發言時，一名男子衝上前向她噴灑不明液體。（Reuters）

儘管受到驚嚇，奧馬爾短暫停頓後繼續發言。其後她在社交媒體發文稱，一切安好，感謝選民支持，表示「我絕不讓惡霸得逞」。明尼阿波利斯警方證實，該名男子為55歲的卡茲米爾扎克（Anthony J. Kazmierczak）。他因涉嫌襲擊被捕，並關押在監獄。

該市市長發聲稱，城市不容暴力和恐嚇，允許持不同意見，但不能將他人置於危險之中。美國國會警察聲明將與聯邦夥伴合作，確保該男子面臨最嚴重指控。