ICE擊斃護士案｜眾議院民主黨人要求解僱國土安全部長　否則彈劾

美國眾議院民主黨人1月27日要求總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）立即解僱國土安全部部長諾姆（Kristi Noem），否則將在眾院啟動對她的彈劾程序。



美國聯邦執法人員本月在明尼蘇達州採取移民執法行動期間，先後開槍打死兩名美國公民，除了觸發騷亂，白宮亦面臨越來越大的政治壓力。而民主黨此番表態源於諾姆對近期ICE探員在明尼阿波利斯槍殺美國公民普雷蒂（Alex Pretti）事件後的爭議言論，諾姆此前聲稱普雷蒂曾「揮舞武器」並對探員「暴力回應」，但其說法遭多家媒體的視頻證據與分析反駁。

眾議院少數黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）、民主黨黨鞭克拉克（Katherine Clark） 及民主黨黨團主席阿吉拉爾（Pete Aguilar）在聯合聲明中譴責國安部「對美國人民施加的暴力必須立即終止」。參議院少數黨領袖、紐約州民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）亦加入呼籲，直指諾姆是「說謊者、惡毒且無能」。

2026年1月25日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，圖為37歲的深切治療部男護士普雷蒂（Alex Pretti），他24日被移民和海關執法局（ICE）探員槍殺。（Reuters）

國土安全部發言人麥克勞克林（Tricia McLaughlin） 則反擊稱該部只是在執行國會通過的法律，並批評某些政客「寧願為罪犯辯護」。特朗普周二被問及諾姆會否去職時簡答「不會」，並稱其工作「非常出色」。

眾議院民主黨人發出警告之際，正值人們對國土安全部撥款的擔憂日益加劇，部分政府機構面臨停擺風險。眾議院上週通過了一項超過1.2萬億美元（約9.36萬億港元）的支出方案，其中包括為國土安全部等機構提供的資金。但參議院只有在週六凌晨12點01分之前通過這些法案，以確保政府獲得充足的資金。