新一輪美俄烏三方會議擬2.1舉行　魯比奧：關鍵領土問題仍存分歧

俄羅斯克里姆林宮1月28日表示，旨在解決俄烏戰爭的俄美烏三方安全問題工作組會議定於2月1日在阿聯酋首都阿布扎比舉行。美國務卿魯比奧（Marco Rubio）同日表示，各方正積極解決有關頓內茨克（Dontesk）的關鍵領土問題，但雙方目前仍存嚴重分歧。



路透社及美媒27日報道，魯比奧在美國參議院外交關係委員會聽證會上發表上述言論，稱他們已經將頓內茨克領土問題的範圍縮小到一個核心事項，但要解決該事項將會非常棘手。

他坦承，俄烏雙方在領土問題上仍存在分歧，烏克蘭政治上很難接受「改變領土」的想法；俄羅斯則一向吹噓俄方在戰爭中取得「壓倒性勝利」，倘要放棄目前奪得的領土，難以向民眾交代。

2026年1月28日，美國華盛頓特區，國務卿魯比奧（Marco Rubio）在國會出席參議院外交關係委員的聽證會時發表講話。（Reuters）

談到新一輪三方會談，魯比奧表示美方官員應會參與，但參與者不會再是美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）及總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner）。