澤連斯基：烏美俄或於2月1日再次會談

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於1月26日晚表示，烏美俄有望在2月1日再次舉行三方會談。另外，烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）的市長捷列霍夫（Ihor Terekhov）同日稱，俄軍對該市發動無人機和導彈襲擊，擊中公寓大樓、一所學校和一所幼兒園，造成至少兩人受傷。



圖為2026年1月26日，烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）有學校遭到俄羅斯導彈擊中。（Reuters）

澤連斯基稱，三方團隊經討論認為，可於2月1日再次舉行會談。他表示，如果能加快推進會談，將是好事，烏方將就必須進行討論的所有議題「做好充分準備」。

由俄羅斯、美國、烏克蘭三國代表組成的安全問題工作組，曾於1月23日至24日在阿聯酋首都阿布扎比舉行會談。這是2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯、美國和烏克蘭首次舉行三方接觸，就美國提出的和平方案進行了討論，但未宣布達成具體共識。