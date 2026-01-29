俄總統助理：澤連斯基若想晤普京可到莫斯科　將獲確保安全

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）1月28日表示，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）若願與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，俄方願邀請他到莫斯科，並將保證其安全和必要工作條件。



2025年12月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在佛州共同會見記者。圖為澤連斯基聽前者發表言論時，展示出意味深長的笑容。（Reuters）

烏沙科夫說，俄方從未拒絕過，將來也不會拒絕領導人的直接接觸。但他重申俄方一貫立場，即此類會面都必須「準備充分」且「以結果為導向」，確保取得具體的積極成果。他又稱，在普京和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的通話中，俄烏領導人會晤的話題曾「多次」被提及。

烏克蘭媒體The New Voice of Ukraine報道，普京在2025年9月曾提出澤連斯基訪問莫斯科，稱象徵他「準備」與烏克蘭領導人會面。不過，基輔立即指這一提議不可接受。澤連斯基於同年9月4日曾稱，他願意與普京會面，但不會選擇在俄國。

烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）於1月27日重申，澤連斯基已準備好同普京舉行會談。