卡尼否認收回達沃斯部份言論　稱已向特朗普強調其「絕非戲言」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）連番威脅向加拿大加徵關稅後，兩國關係轉趨緊張。美國財長貝森特（Scott Bessent）1月26日表示，加拿大總理卡尼（Mark Carney）與特朗普通話後，已收回部份在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）上發表的不當言論。卡尼翌日否認有收回言論，並強調他在達沃斯發表的言論「絕非戲言」（I meant what I said）。



加拿大廣播公司（CBC）27日報道，卡尼當日接受記者提問時否認他有收回言論，並強調：「我在達沃斯所說的一切都是認真的，而我也有這樣對總統（特朗普）說」。

另外，卡尼透露了更多通話內容，稱他與特朗普討論了從北極安全、烏克蘭和委內瑞拉等地緣局勢，並向對方強調加拿大是第一個對美國新貿易政策作出認可及積極回應的國家。

卡尼又指，他向特朗普解釋了加方最近與中國達成的協議，以及討論了《美墨加協定》（USMCA）未來的發展。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump，左）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）2026年1月20日，瑞士達沃斯，加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）

貝森特26日接受霍士新聞（Fox News）訪問時指，特朗普與卡尼通話時，他也身處現場，並指卡尼積極地收回部份在論壇上所發表的言論。

貝森特未有提到卡尼收回哪些言論，而後者此前在論壇上表示「基於規則的舊秩序已終結，且將一去不返」，並呼籲中等強國團結。