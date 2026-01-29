伊朗警告：若美國動武　將打擊以色列「特拉維夫心臟」

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的政治顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）星期三警告，一旦美國採取任何軍事行動，伊朗將立即反擊，打擊以色列核心區域。



沙姆哈尼星期三（1月28日）晚在X平台用英語、希伯來語等多種語言發文說，所謂美國將採取「有限打擊」的說法是一種「幻覺」，伊朗將把任何來自美國的軍事行動視為戰爭的開始，並立即實施全面且空前的反擊，目標是「特拉維夫的心臟」和所有支持侵略的相關方。

美國總統特朗普（Donald Trump）星期三說，一支龐大的美國艦隊正駛向伊朗，若不儘快達成協議，伊朗遭受的下一次襲擊將更加慘烈。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）1月28日警告，伊朗軍隊將對任何美國軍事行動做出強力回應。（Reuters）

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）星期三警告，伊朗軍隊將對任何美國軍事行動做出強力回應，但他並未排除就德黑蘭核計畫達成新協定的可能性。

阿拉格齊星期三在X平台發文說：「我們英勇的武裝部隊已做好準備，隨時扣動扳機，對任何針對我們摯愛的陸地、空中和海洋的侵略行為立即做出強有力的回應。」

「與此同時，伊朗始終歡迎一項互利共贏、公平公正的核協議——在平等的基礎上，不受脅迫、威脅和恐嚇——該協議應確保伊朗享有和平利用核技術的權利，並保證伊朗不擁有核武器。」

星期一（26日），伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）與沙特阿拉伯王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）通電話。他稱，美國對伊朗的威脅是要破壞地區安全，並且只會導致動盪。

本文獲《聯合早報》授權轉載

