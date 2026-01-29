美國稱加沙非軍事化將包括國際資助的武器回購計畫

美國星期三告訴聯合國安理會，加沙的非軍事化將包括通過商定的程式解除武器，該程式「由國際資助的回購計畫提供支援」。



在去年10月由美國總統特朗普（Donald Trump）斡旋達成的停火協議之後，哈馬斯仍控制着加沙地帶近一半的地區。

美國常駐聯合國代表沃爾茲（Mike Waltz）星期三（1月28日）在安理會說，美國將與迄今為止加入特朗普和平委員會的26個國家一道，並與和平委員會監督的巴勒斯坦全國委員會協商，向哈馬斯施壓，要求其解除武裝。

他強調：「哈馬斯絕不能以任何形式，直接或間接參與加沙的治理，絕對不行。所有軍事恐怖和進攻性基礎設施，包括地道和武器生產設施都將被摧毀，且不得重建。」

他補充說：「國際獨立監督員將監督加沙非軍事化進程，包括通過商定的解除武裝程式，使武器永久失效，並由國際資助的回購和重返社會計畫提供支持。」

他的講話與特朗普提出的20點加沙和平計畫中的第13點相呼應。

被問及獨立監督和擬議回購計畫的更多細節時，美國國務院發言人說：「關於第二階段實施（包括非軍事化）的討論仍在進行中。」

消息人士稱，哈馬斯近日同意與其他巴勒斯坦派別及調解方討論解除武裝問題。然而，兩名哈馬斯官員告訴路透社，華盛頓和調解方均未向哈馬斯提出任何詳細或具體的解除武裝方案。

一名不願透露姓名的美國官員週一說，美國政府認為，哈馬斯解除武裝的前提是該組織獲得某種形式的特赦。

本文獲《聯合早報》授權轉載

