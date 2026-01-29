中國駐澳洲大使：密切注視達爾文港問題　若遭強制收回將介入

中國駐澳洲大使表示，阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）政府計劃強制從中資企業收回達爾文港（Port of Darwin），這將危及中澳未來的貿易前景，並迫使中方作出幹預。



據英國《衛報》報道，2025年大選期間，阿爾巴尼斯宣布強制出售該港口的計劃。他當時表示，中資企業嵐橋集團（Landbridge Group）對港口營運的投資不足。

2025年12月17日，澳洲悉尼，總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在聖瑪麗大教堂舉行的邦迪海灘光明節槍擊案罹難者追悼會上發表講話。（Reuters）

阿爾巴尼斯1月27日（周二）表示，出售達爾文港不符合澳洲的國家利益。他指出：「我認為它應該回到澳洲手中。我們正在這樣做。目前正進行商業談判，談判仍在繼續。我們將確保它最終回到澳大利亞手中。」

據報道，阿爾巴尼斯政府尚未公佈強制收回港口的具體時間表。

中國駐澳洲大使肖千28日（周三）召開記者會，批評阿爾巴尼斯領導的工黨政府，計劃強迫嵐橋集團出售對該港口99年租賃權的政策。

肖千表示：「過去十年，嵐橋集團投入巨資，從去年開始，達爾文港開始轉虧為盈。突然間，我們聽說澳洲政府想要收回港口。

肖千強調：「在虧損的時候，你們把港口租給外國公司；現在港口開始盈利了，你們又想收回。這根本不是做生意的方式。」

2023年5月18日，澳洲堪培拉，中國駐澳洲大使肖千在中國駐澳洲大使館舉行中澳媒體吹風會。（網絡圖片）

肖千重申：「假如發生任何意外，例如港口被武力或強制措施收回，那麼我們有義務採取措施保護中資企業的利益。如果嵐橋集團被迫撤離該港口，我認為這也可能影響中國公司與澳洲該地區之間的實質投資、合作和貿易。這同樣不符合澳大利亞的利益。」