從黑粉到頭號粉絲：Nicki Minaj捐款百萬支持「特朗普帳戶」

美國著名饒舌歌手Nicki Minaj於1月28日承諾捐款15萬至30萬美元（約117萬至234萬港元），用以資助其粉絲開設「特朗普帳戶」。



她周三更現身與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及財政部長貝森特（Scott Bessent）共同出席宣傳活動。

她表示，若有類似「特朗普帳戶」的儲蓄工具，其人生軌跡或將不同，並在社交媒體稱此舉是「傳承的真諦」，早期財商教育與財務支持能讓孩子贏在起跑線。

2026年1月28日，美國知名饒舌歌手妮琪‧米娜（Nicki Minaj）​ 週三於華盛頓特區安德魯·W·梅隆禮堂，與美國財長貝森特（左）同台亮相，出席由財政部舉辦的「特朗普帳戶」峰會。（Getty）

據報道，捐款可能惠及其粉絲群「Barbz」，但具體資格未明。根據政策，2025年至2028年間出生的孩童均可獲得財政部1000美元（約7800港元）的初始撥款。包括摩根大通、美國銀行、英特爾等在內的多家企業已宣布將為員工子女匹配該聯邦撥款。

此前科技巨頭戴爾（Dell）夫婦亦為不符合條件的10歲及以下兒童提供250美元的一次性資助。貝森特透露，自本1月27日報稅季開始，已有60萬家庭開設該帳戶。

Nicki Minaj曾於2018年批評特朗普政府對待非法移民的政策，然後轉變始於新冠疫情期間，她於2021年分享質疑疫苗的言論，開始與反疫苗群體產生交集。此後她在社交媒體上轉發白宮宣傳特朗普反跨性別及反移民政策的影片。2026年，她在Turning Point USA大會上公開盛讚特朗普「英俊瀟灑」，標誌著其已成為公開的MAGA支持者。

在最新活動中，Nicki Minaj形容自己是特朗普的頭號粉絲（No.1 fan）。