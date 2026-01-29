美國多地爆抗議ICE執法行動示威　紐約希爾頓酒店遭佔領66人被捕

美國多地1月28日爆發針對移民及海關執法局（ICE）執法行動的抗議，紐約66名示威者因佔領希爾頓花園酒店大堂被捕；與此同時，議員與民眾在德州一拘留中心外集會，要求釋放一名被拘留的5歲兒童及其父親。



據警方說明，紐約示威者於27日晚6時許佔領酒店大堂，揮舞標語、吹哨吶喊，要求酒店停止接待ICE人員，並阻擋出入口約45分鐘。64人因非法侵入及行為不檢被傳訊，2人因拒捕及妨礙公務被控。

此次抗議是對近期ICE在明尼阿波利斯執法中導致美國公民死亡等一系列事件的回應。紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）聲明稱讚民眾抗議權利，亦肯定警方無暴力結束示威的處理。

2026年1月26日，州警在南德州家庭住宅中心抗議期間，從迪利獨立學區校車下車後排隊，該中心的科內霍和他的兒子拉莫斯被美國移民及海關執法局（ICE）在明尼蘇達州拘留，目前關押在迪利的移民處理中心。(Reuters)

在德州迪利，示威者與議員在拘留中心外聲援5歲的拉莫斯（Liam Ramos）及其父親。兩人於1月20日在明尼阿波利斯被ICE拘留後轉移至此。隨後數位議員前往設施視察探望後，要求當局釋放這對父子。

ICE聲稱父親是「遺棄孩子逃跑」的「刑事非法移民」，並確保孩子安全；家屬律師則駁斥稱，父子從厄瓜多爾入境時已透過CBP One應用程式依程序尋求庇護，並無違規。