歐盟將伊朗革命衛隊列為恐怖組織　與阿爾蓋達、ISIS等組織同等

歐盟成員國外交部長1月29日開會後，同意將伊朗伊斯蘭革命衛隊列入歐盟的恐怖組織名單。歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）同日稍早稱，此舉將把革命衛隊與ISIS、基地組織（al-Qaeda，又譯作阿爾蓋達）等極端組織歸為同一類別。



路透社報道，卡拉斯29日在社交媒體X上發文宣布上述消息，稱歐盟不能對革命衛隊暴力鎮壓示威者的行為置之不理。她補充指：「任何屠殺本國數千民眾的政權都是在走向滅亡。」

歐盟過去曾推動將革命衛隊列入歐盟恐怖組織名單，但法國等成員國則持懷疑態度，擔心這樣做會阻礙與伊朗政府的溝通，並危及身處伊朗境內的歐洲公民。然而，伊朗最近爆發全國示威，並有數千人因而死亡後，原本持反對意見的成員國陸續改變立場。

報道指，歐盟恐怖組織名單上的實體將面臨包括旅行禁令和資產凍結在內的制裁。卡拉斯表示，歐盟雖然將革命衛隊列入恐怖組織名單，但她希望與伊朗的外交管道能保持暢通。

這張攝於2025年6月18日的設計圖片中，可以看到歐盟旗幟和伊朗國旗。（Reuters）

歐盟同日對伊朗6個實體及15名個人施加新制裁，其中包括伊朗內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）、總檢察長阿扎德（Mohammad Movahedi Azad）和首席法官Iman Afshari