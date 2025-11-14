IMF：受聯邦政府停擺影響 美國第4季經濟增長料放緩至低於1.9%
撰文：聯合早報
國際貨幣基金組織（IMF）11月13日稱美國聯邦政府停擺將對經濟產生負面影響，預計今年四季度美國經濟增速將低於此前預測的1.9%。
IMF發言人Julie Kozack於13日在一場記者會說，美國經濟過去幾年展現了韌性，但目前面臨愈來愈大壓力。國內需求疲軟，就業增長也在放緩。移民流入減少、關稅以及更廣泛的政策不確定性等因素共同抑制了美國經濟活動。
她表示，由於政府停擺造成數據缺失，IMF對美國經濟表現的評估能力受到影響。
美國會眾議院11月12日晚通過此前已獲參議院批准的聯邦政府臨時撥款法案，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）隨後簽署該法案，結束持續43天的創紀錄停擺。
美國國會預算辦公室先前估計，停擺持續6周，將給美國造成約110億美元（約854億港元）經濟損失。
