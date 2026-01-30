伊朗首都德黑蘭啟動戰時避難設施建設規劃

伊朗首都德黑蘭市政府已啟動戰時避難設施建設規劃，包括將地下停車場改造為「平時停車、戰時避難」的雙用途空間。



伊朗光明通訊社星期四（1月29日）引述德黑蘭市長扎卡尼（Alireza Zakani）的話報導說，伊朗和以色列「12日戰爭」後，修建避難設施、設立防空警報，以及在可能發生戰爭的情況下保護民眾的工作已被列入城市建設計畫，其中包括將地下停車場在緊急情況下轉為避難場所。目前已確定兩個試點地點，未來將在各社區逐步推廣。

扎卡尼說，除新建設施外，部分現有設施和地鐵線路也可在緊急情況下作為臨時避難場所使用，相關預案和準備已在推進中。不過，此類基礎設施建設週期較長，需要逐步完善。

2026年1月3日，美國佛羅里達州 ，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，左）在海湖莊園與總統特朗普（Donald Trump，右）一同舉行新聞發布會，講述針對委內瑞拉的軍事行動。（Getty）

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）29日說，五角大樓將做好準備，滿足總統特朗普（Donald Trump）針對伊朗的指示。伊朗可選擇與美國達成協議，不應尋求核能力。

匿名美國官員前一天向法新社披露，美國已在中東部署10艘戰艦。這名官員說，除了林肯號航空母艦與三艘隨行驅逐艦，美國在中東還有另外三艘驅逐艦與三艘瀕海戰鬥艦。

