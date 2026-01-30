施紀賢訪華｜特朗普：英國與中國開展商業合作「非常危險」

美國總統特朗普（Donald Trump）1月29日警告，英國不要與中國開展商業合作，稱這將「非常危險」。



在周四於甘迺迪中心舉行的紀錄片《梅拉尼婭》首映式上，特朗普被問到英國承諾加強與中國的商業合作一事，他回應說：「他們這樣做非常危險，我認為加拿大與中國開展商業合作更加危險。」

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）周二起訪華4天，開啟8年來英國首相首次中國之行。他強調英國「不會在美國和中國之間被迫選邊」，此次訪問將優先推動中英經濟合作。

英國首相施紀賢（右）1月29日遊覽紫禁城，並在景點前受訪（Reuters）

施紀賢日前重申：「我們與美國保持着非常密切的關係，當然，我們希望如此——我們將繼續保持這種關係，同時也會兼顧安全和國防領域。我經常被要求在國家之間做出選擇，但我不會這樣做。」他還類舉美歐貿易協定的例子，稱曾面臨在美歐之間作選擇。他亦表示英國需在美歐軍事合作中扮演更積極角色，呼籲歐洲加強國防合作，應對美國政策波動。