施紀賢訪華｜與中方達成10項協議　英公民免簽入境　減威士忌關稅

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）1月28日飛抵北京，成為自2018年以來首位訪華的英國領袖。英國首相府29日宣布，與中方簽署10項協議，並形容此行收穫甚豐，其中包括成功爭取中國政府允許英國公民可以免簽證入境30日，以及調低出口中國威士忌關稅至5%。本文將梳理施紀賢訪華的主要成果。



中國允許英國公民免簽證入境30日

英國《衛報》認為，這或許是施紀賢訪華的最大成果。英國公民將可以免簽入境中國停留不超過30天。

據《英國廣播公司》（BBC）報道，數十萬英國人或將受益於這項政策調整。據英國國家統計局數據，2024年有約62萬英國公民前往中國。

2026年1月28日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）訪問北京，中國國旗和英國國旗在天安門廣場飄揚。（Reuters）

這項協議讓英國與包括法國、德國、意大利、澳洲和日本在內的其他50個國家一樣，享有免簽入境中國30天的待遇。

施紀賢表示，此舉將使英國企業更容易在中國擴展業務，英國人亦可以在不需辦理簽證的情況下前往中國旅遊。

中國削減來自英國威士忌關稅至5% 未來5年可帶來27億收益

英國首相府表示，中國政府同意將蘇格蘭威士忌入口中國的關稅從10%降至5%。

格蘭冠單一麥芽蘇格蘭威士忌呈獻珍稀65年佳釀（品牌提供）

首相府指，這項政策將在未來五年內為英國經濟帶來2.5億英鎊（約27億港元）的收益。中國目前是蘇格蘭威士忌出口的第十大市場。

中英將就簽定服務自由貿易協定進行「可行性研究」

英國是重要的服務出口國，每年向中國提供價值130億英鎊（約1396億港元）的服務。目前兩國尚未簽署有關服務的自由貿易協定，但雙方已同意就達成協議進行「可行性研究」。如果最終達成協議，這將為在華開展業務的英國服務企業帶來明確且具有法律約束力的規則。

隨行的商界領袖對所取得的進展感到滿意。英國畢馬威顧問公司主席（KPMG）Melissa Geiger表示：「進一步開放這一重要的新興市場將釋放巨大的雙邊貿易和投資機遇，並在英國各地創造就業機會。」

圖為2024年7月5日英國舉行大選當天，國會大樓所在的西敏宮上有一面英國國旗隨風飄揚。（Reuters）

據首相府發布的數據，英國是世界第二大服務出口國，而中國對英國服務的需求正在增加。預計2023到2035年間，中國在專業及商業服務的進口額將上升121%，金融服務進口額將增加71%，數碼服務進口額將增長78%。

中英就行業標準簽訂一系列備忘錄

施紀賢此行訪華，中英簽署一系列備忘錄，旨在加強特定商業領域的合作。這些備忘錄包括在產品標準、衛生、體育產業、職業教育和培訓、食品安全以及動植物檢疫等方面加強合作的承諾。

強化中英聯合經貿委員會

2025年，英中兩國舉行了自2018年以來的首次經濟峰會和貿易談判，代表兩國經濟關係出現回暖跡象。英國商業貿易大臣靳秉德（Peter Kyle）出席了這次峰會，這也是他上任後的首批公開活動之一。商務部長王文濤亦出席了這場峰會。峰會最終達成協議，將擴大中英之間的服務貿易。《衛報》認為，中方釋放出的信號表明，其有意繼續推進兩國之間有關增加服務貿易的合作。

英國商貿大臣靳秉德（Peter Kyle）與中國商務部部長王文濤在2026年1月29日於人民大會堂簽署諒解備忘錄。（Reuters）

讓英國對華出口更便利

施紀賢表示，英國企業一直呼籲中國提供更多途徑來擴大其在華業務，要求制定更清晰的規則、提供更便捷的市場准入以及切實可行的支持，以協助他們滿足中國消費者的需求。英國方面表示，此行與中國達成的協議將讓英國企業更容易在華尋找合作夥伴，並建立渠道以幫助開拓市場。例如，促進對英國專業人士專業資格的認可。

隨行人員之一、英國工程公司奧雅納（Arup）行政總裁 Jerome Frost表示：「我們歡迎兩國政府就此協議所做的出色工作，這為我們深化過去幾十年在中國開展的工作提供了契機。中國擁有我們曾參與過，技術難度最高、最具創新性的項目，從在北京和上海的都市更新項目到世界最長的跨海大橋港珠澳大橋。

圖為2015年10月19日，為迎接習近平訪英，在倫敦掛起的中國國旗與英國國旗。（Getty）

英國首相府公布與中國達成的10項協議：

1. 打擊跨國組織犯罪和非法移民合作

2. 建立雙邊服務夥伴關係

3. 進行英中服務貿易協定可行性聯合研究

4. 合資格評定領域合作

5. 英國對華出口

2026年1月29日，國家主席習近平（右）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）在北京舉行會面時握手。（X@Keir_Starmer）

6. 加強英中聯合經貿委員會的工作

7. 居家服務及運動產業合作

8. 技術與職業教育培訓（TVET）合作

9. 食品安全、動植物檢疫合作

10. 衛生合作