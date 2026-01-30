美國若真的攻打伊朗最有可能發生的4大情況｜新聞背後

美伊局勢持續緊張，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月29日表示，計劃與伊朗通話。他指，美國有強大的艦艇正前往伊朗，但希望無需派它們上場。有美國官員及消息人士向路透社透露，特朗普正在評估各種選項，但尚未決定是否對伊朗發動打擊。英國廣播公司（BBC）最新撰文分析，美國若真的攻打伊朗會發生的多種可能情況。



1. 精準打擊—最大限度減少平民傷亡，實現向民主的過渡

美國空軍和海軍對伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及其下屬準軍事部隊的軍事基地、彈道飛彈發射和儲存設施以及伊朗的核子計畫進行有限的精確打擊。這樣的話，一個本已虛弱的政權被推翻，最終過渡到民主政體，伊朗得以重新融入世界。

但這是個非常樂觀的設想。西方國家過去對伊拉克和利比亞的軍事干預，並沒有帶來平穩的民主過渡，反倒是帶來了多年的混亂和流血暴力。

其一個可能性是伊朗現政權得以存續，但其強硬政策趨緩。圖為伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）。（Reuters）

2. 伊朗政權得以存續，惟強硬政策有所緩和

這大致可以稱為「委內瑞拉模式」，即美國迅速而強有力的行動使政權得以維持，但其政策有所緩和。

對伊朗而言，這意味着伊斯蘭共和國得以存續，但這無法令大多數伊朗人滿意，它將被迫減少對中東各地暴力民兵的支持，停止或縮減其國內的核武器和彈道導彈計劃，並放寬對示威活動的鎮壓。不過，這是個可能性較低的情況。伊朗領導層47年來頑固不化，拒絕變革。

3. 伊朗報復美國

伊朗可以對美軍及其鄰國發動報復，美國在巴林和卡塔爾設有許多軍事基地和設施。有在海灣地區服役的美國海軍艦長曾指，他最擔心的伊朗威脅之一是「集群攻擊」，意即伊朗會向單一或多個目標發射大量高爆炸性無人機和高速魚雷艇，即使是美國海軍強大的近程防禦系統也無法及時將其全部摧毀。假如美國軍艦被擊沉，並且倖存者可能被俘，那將是對美國的巨大羞辱。

伊朗過去曾威脅要關閉霍爾木茲海峽，但從未真正付諸實行，因這將大大限制國際貿易並影響全球油價。(Reuters)

此外，伊朗亦可在霍爾木茲海峽布雷進行報復，該處是重要的咽喉要道，全球每年約20%的液化天然氣（LNG）出口以及20至25%的石油和石油副產品都要經過該海峽。

4. 政權崩潰，陷入混亂

這是一個非常現實的危險，也是卡塔爾和沙特阿拉伯等鄰國的主要擔憂之一。除了可能爆發內戰外，還有可能發生庫爾德人等少數民族有機會伺機尋求保護自身族群，從而導致民族矛盾升級為武裝衝突。

中東大部分地區當然樂見伊朗伊斯蘭共和國的垮台，尤其是以色列。但沒有人希望看到這個中東人口最多的國家（約9,300萬）陷入混亂，從而引發人道危機和難民危機。