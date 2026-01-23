特朗普達沃斯啟動和平委員會　恐削弱聯合國地位　西歐盟友全缺席

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月22日在瑞士達沃斯啟動他牽頭成立的和平委員會，只有不到20國代表出席儀式，美國西歐盟友無一到場。



特朗普說，和平委員會已開始工作，目前運行順利，並強調它將與聯合國協調合作。

2026年1月22日，美國總統特朗普在瑞士達沃斯為其所創立的和平委員會主持簽署儀式。（Youtube@WhiteHouse）

特朗普1月22日在達沃斯出席世界經濟論壇期間簽署和平委員會章程，委員會創始成員也見證了簽署儀式。白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）過後宣佈：

章程現已全面生效，和平委員會正式成為國際組織。

白宮此前說，約有35國同意加入和平委員會，但周四簽字的只有19國，且集中在中東和南美洲，包括沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋、巴林、阿根廷、巴拉圭等。匈牙利、保加利亞、科索沃、印度尼西亞等國也到場。美國傳統盟友西歐國家則全體缺席。

特朗普：一旦委員會全然成形 我們可與聯合國合作為所欲為

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）說，一些國家雖已接受邀請加入和平委員會，但尚待本國國會批准。也有另幾個未收到邀請的國家表示有意入會。

特朗普堅稱，所有人都想加入和平委員會：

一旦委員會完全成形，我們幾乎可以做任何我們想要做的事，且會與聯合國合作進行。

特朗普卻又再度批評聯合國沒能發揮應有作用，稱：「我結束八場戰爭的過程中從未與聯合國談過，一場也沒有。我想，他們試過了，但不夠努力。」

他還說，自己可能很快又會了結另一場衝突。他指的是俄烏戰爭。

和平委員會將打造「新加沙」 發展沿海旅遊

和平委員會設立的初衷，是為監督加沙過渡治理與重建。但根據委員會章程，如今的工作範圍不限於加沙，而是致力解決世界各地衝突，促進全球和平。

魯比奧說，和平委員會的首要任務是確保加沙和平協議持久有效。他指出，委員會在加沙的工作或可成為範例，展示它能在世界其他地區發揮哪些作用。

同為和平委員會創始成員的特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）說，加沙停火協議的下一階段計劃，包括推動哈馬斯解除武裝，並重建加沙。和平委員會希望發揮自由市場原則，避免加沙過度依賴外國援助，相關計劃包括髮展加沙沿海旅遊，打造「新加沙」。

聯合國安理會四大常任理事國無一承諾加入

不過，批評者擔心，和平委員會將削弱甚至取代聯合國。一些歐洲領導人對章程部分內容有所顧慮，尤其是決策權高度集中在特朗普手中。美國邀請俄羅斯加入，更令歐洲盟友不安。

面對質疑，特朗普周三辯稱：

這是有史以來最棒的委員會。是的，裏頭的確有一些頗具爭議的人物，但他們是能把事情做好、擁有巨大影響力的人。

聯合國安理會五大常任理事國當中，除了主催的美國之外，無一承諾加入和平委員會。法國和英國已拒絕入會，俄羅斯尚在研究是否加入，中國則未明確表態。

據路透社報道，一些國家的官員擔心，拒絕加入和平委員會將招致特朗普的報復。一些官員私下透露，加入委員會與其說是主動選擇，不如說是迫不得已。一名阿拉伯國家官員直言：

誰敢對特朗普說不？

另據彭博社引述知情者報道，美國國務院已指示外交官，對外傳達和平委員會並非旨在取代聯合國，而是要充當聯合國的補充機制。

據報道，國務院下達的訊息重點包括：和平委員會既是美國主導的倡議，就理應由美國總統決定誰可以入會。和平委員會將設在美國，但會經常通過視像連線方式舉行會議。

