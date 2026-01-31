美國智庫民調：74％美國人預計中國將超越美國

近日，美國卡內基國際和平基金會公布的一項全國民調顯示，近四分之三（74%）的美國人認為，中國最終會在實力和全球影響力上全面超越美國。



這項針對1500名美國成年人的調查於去年11月24日至12月1日進行。

結果顯示，47%的受訪者認為，中國已經超過美國，或將在未來五年內做到這一點。另有27%認為這一轉變需要更長時間。只有26%認為中國永遠追不上美國。

卡內基國際和平基金會認為，這份具有全國代表性的調查顯示，大多數（54%）美國人認為美國在全球的實力和影響力正在下降，且大多數（59%）美國人認為美國是幾個強國之一，而非最強大的國家。

根據結果，高達64%受訪者認為，中國已經在實力和影響力上趕上或超越美國。

調查發現，美國人最認可中國領先的領域是技術。

2026年1月29日，美國華盛頓特區，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席內閣會議。 （Reuters）

當被問及中國在哪些方面擁有優勢時，63%的受訪者表示，中國在科技方面優於美國。值得注意的是，74%的民主黨人、62%的獨立人士和52%的共和黨人對此觀點表示贊同。

研究人員指出：「這顯示出跨黨派共識，即中國在技術上處於強勢地位。」

部份美國人認為，中國在其他領域也具有優勢。例如，42%的受訪者認為中國擁有經濟優勢。但大多數人仍覺得美國在軍事上保持領先。

儘管如此，美國人對本國維持全球影響力的願望依然強烈：高達75%的人表示，美國在世界範圍的實力和影響力對他們「非常重要」或「有些重要」。

許多外交政策專家表示，亞洲應是美國保持實力和影響力的「最重要的地區」。但美國年輕一代對此認可度較低，普遍認為「北美比其他地區更為重要」。

引人注目的是，有62%的受訪者表示，「如果中國在實力上超過美國，他們的生活不會變得更糟」。只有14%認為會「嚴重惡化」。研究人員解讀道：「這表明，很少美國人把中國超越美國視為災難性事件，且公眾不願為此付出重大經濟、軍事或其他代價。」

卡內基國際和平基金會稱，這一結果與去年4月皮尤研究中心的一項調查相呼應：當時只有三分之一的美國人視中國為「敵人」，比前一年（42%）下降明顯，顯示美國人對華敵意有所緩和。

在此問題上，年齡是重要影響因素：在65歲及以上人群中，52%認為中國「超車」會讓生活變差；但在18至29歲年輕人中，只有27%這麼想。研究人員分析：「或許是因為，年輕美國人更多地生活在一個『中國實力強大』的世界中，他們似乎不太擔心中國日益增長的實力。」

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

報告還提及，和民調結果相同的是，許多外交政策專家也認為，在大多數國家實力維度上，中國是唯一能與美國匹敵的競爭對手。

近來，在特朗普政府執政一周年之際，各大西方智庫紛紛就中美影響力發布民調結果。

歐洲對外關係委員會在去年11月訪問了來自21個國家的近2.6萬名受訪者後發現，特朗普重返白宮一年後，世界多國民眾認為，他的「國家優先」和「讓美國再次偉大」方針反而在「幫助中國再次偉大」。

數據顯示，在所有受訪國家中，認為未來十年中國的全球影響力增強的比例均超50%。

本文獲觀察者網授權轉載。

