長和賣碼頭｜港府強烈反對巴拿馬法院裁決　促港企審視在當地投資

巴拿馬最高法院裁定，與長和簽定就港口特許經營的合同違憲兼且取消有關合同。特區政府今日（1月30日）回應事件，對巴拿馬法院做法表示強烈不滿及堅決反對。政府發言人提醒，基於現時巴拿馬的情況，香港企業應認真審視其現時及未來在當地的投資。



政府發言人表示，特區政府強烈反對任何外國政府在國際經貿關係中使用脅迫、施壓或其他不合理的手段，嚴重損害香港企業在當地的合法經營權益。發言人強調，這亦會嚴重損害當地營商環境，勢必動搖投資者信心，並損害雙邊關係和兩地長遠經濟發展。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

特區政府重申，巴拿馬政府應尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。

基於現時巴拿馬的情況，香港企業應認真審視其現時及未來在當地的投資。 特區政府發言人

巴拿馬最高法院周四裁定，與長和簽定就港口特許經營的合同違憲兼且取消有關合同。長和旗下巴拿馬港口公司發聲明指，雖然尚未接到此項裁決的通知，但認為該裁決違反了相關的法律框架及批准合約的法例，有違誠信及背棄合約精神。

長和同時指出，因應近期連串事件影響巴拿馬港口公司及其投資者，永久保留法律追究權利，包括訴諸當地及國際法律程序在內的所有權利。