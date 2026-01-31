印航空難｜彭博：調查傾向機師操控失當　已排除機件故障可能性

印度航空（Air India）一架波音787-8夢幻客機去年6月發生致命空難，導致260人死亡。彭博社1月30日引述匿名消息人士稱，調查人員已排除機件故障的可能性，也沒有發現人為破壞的證據，因此愈來愈傾向於認為是機師操作失誤導致空難發生。



消息人士稱，駕駛艙的燃油控制開關，是否遭機師刻意關掉，是調查的最終焦點。儘管相關規定只要求最終調查報告在事故發生一年後發布，但調查人員已計劃提前提交調查報告。

涉事飛機去年6月12日原定飛往倫敦，起飛後約30秒後墜毀，撞落一間醫學院宿舍。機上242名乘客和機組人員中，只有一名印度裔英籍乘客奇蹟生還，地面亦有19人死亡。

事發後一個月的初步調查顯示，機上2個引擎的燃油開關相繼進入「切斷」狀態，其中一名機師曾問另一人為甚麼切斷燃油，對方則予以否認。

美國《華爾街日報》後來引述黑盒子錄音，證實副機長坤德（Clive Kunder）先是驚訝地詢問機長薩巴瓦爾（Sumeet Sabharwal）為甚麼切斷燃油，隨後陷入恐慌；而薩巴瓦爾卻顯得十分冷靜。

圖為涉事機長及副機長：

報道指，如果最終報告將矛頭指向機師，有可能在印度國內引起強烈不滿。機師家人和工會早前已入稟最高法院，要求阻止調查人員調查飛行員過錯的可能性，及過早就空難原因下定論。