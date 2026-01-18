新加坡城市規劃之父劉太格逝世　享年87歲

為新加坡的城市發展與規劃做出巨大貢獻的劉太格星期天（1月18日）上午逝世，享年87歲。



劉太格生前為墨睿設計事務所（Morrow Architects & Planners）的董事長。事務所的Facebook頁面於星期天中午更換頭像，把事務所名字的紅色字體改成了黑色。事務所過後於下午2時許發布消息，證實劉太格離世。

萬禮火化場及骨灰安置所的資料則顯示，劉太格的遺體將於星期四（22日）上午火化。

他的兒子劉克元後來透露父親約一星期前摔倒後出現併發症，去世時由家人至親陪伴在旁。

劉太格1938年生於馬來西亞，為著名畫家劉抗的長子。他接受媒體訪問時曾說，父親從不吝於孩子的藝術培養，還為他大量瀏覽各類藝術傑作創造了機會，讓他打下了藝術審美鑑賞力的堅實基礎。

劉太格素有「新加坡城市規劃之父」的美譽。他1962年畢業於澳洲新南威爾士大學建築系後，前往耶魯大學的城市規劃系深造，獲頒碩士學位並獲頒帕森紀獎。

劉太格生前曾接受香港01訪問，指「一個好的城市規劃，能讓幾十萬、幾百萬人得益。」（羅君豪攝）

畢業後，他受聘於著名華裔美籍建築師貝聿銘的建築事務所。他在1969年返回新加坡，並加入建屋發展局，負責領導設計與研究部門，過後於1979年出任局長。

在劉太格的領導下，新加坡的公共住屋計劃發展成為一個大規模、高質量和宜居的住房模式，在國際上獲得認可。

1989年，劉太格調任市區重建局局長兼總規劃師，負責新加坡的城市規劃。他在加強新加坡的長期規劃框架方面發揮很大的作用，並嘗試在城市發展和保護新加坡的歷史建築和地標方面取得平衡。

在公共服務領域貢獻了23年後，他離職加入本地的設計事務所，並於2017年創辦自己的墨睿設計事務。

新加坡公共房屋組屋的設計饒有巧思又美輪美奐。（資料圖片／羅君豪攝）

新加坡政府曾多次向劉太格頒授獎章，包括公共行政（金）獎章、功績獎章，以及2015年的殊功勳章。他也曾獲頒新加坡建築師協會的金獎章、亞細安建築傑出貢獻獎，以及法國巴黎市獎章等。

墨睿設計事務所的文告形容劉太格為一名很有原則及嚴謹的規劃師，對公共利益有着深切的奉獻精神。他與已故建國總理李光耀密切合作，奠定了堅實的基礎，把新加坡改造為世界級的花園城市。

文告還指出，劉太格的的影響力不僅限於新加坡，他也對整個區域的城市發展產生深遠影響，尤其是在中國。由新加坡中國協會去年12月舉辦的「劉太格：明智規劃」展覽，展現了他和中國的長期淵源，以及他對深化新中關係所做出的貢獻。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

