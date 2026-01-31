美國聯邦政府陷部份停擺　料眾議院下週表決撥款法案

美國聯邦政府在當地時間1月31日凌晨起陷入部份停擺，需待美國眾議院開會，最快在下周一（2月2日）表決通過撥款法案，以結束停擺。



參議院1月30日以71票贊成、21票反對，通過政府撥款法案，但由於眾議院仍未表決，令聯邦政府部門開始陷入停擺。

圖為2025年9月30日，美國參議院民主黨領袖舒默 （Chuck Schumer）在出席參議院民主黨每週例行午餐會後於國會山莊舉行的記者會上向媒體發表講話。（Reuters）

美國多個聯邦部門的運作資金原定於1月30日耗盡，惟當地正值移民與邊境執法局（ICE）的執法問題所引起的爭議，民主共和兩黨在有關問題上存在分歧，導致部分民主黨人阻止向管理ICE的國土安全部（DHS）撥款。

路透社報道，這次政府停擺可能屬短暫的。共和黨籍眾議長約翰遜（Mike Johnson）向《今日美國》（USA Today）表示，眾議院最快在下周一開會，他強調眾議院正履行職責，而且與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一樣，確保政府可以獲得資金運作。