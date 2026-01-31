美國聯邦政府陷部份停擺 料眾議院下週表決撥款法案
撰文：成依華
出版：更新：
美國聯邦政府在當地時間1月31日凌晨起陷入部份停擺，需待美國眾議院開會，最快在下周一（2月2日）表決通過撥款法案，以結束停擺。
參議院1月30日以71票贊成、21票反對，通過政府撥款法案，但由於眾議院仍未表決，令聯邦政府部門開始陷入停擺。
美國多個聯邦部門的運作資金原定於1月30日耗盡，惟當地正值移民與邊境執法局（ICE）的執法問題所引起的爭議，民主共和兩黨在有關問題上存在分歧，導致部分民主黨人阻止向管理ICE的國土安全部（DHS）撥款。
路透社報道，這次政府停擺可能屬短暫的。共和黨籍眾議長約翰遜（Mike Johnson）向《今日美國》（USA Today）表示，眾議院最快在下周一開會，他強調眾議院正履行職責，而且與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一樣，確保政府可以獲得資金運作。
