委內瑞拉代總統：擬通過立法 大規模特赦政治犯
撰文：張涵語
出版：更新：
委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）1月30日（周五）宣布一項全國範圍內的大規模特赦提案，稱將提議制定涵蓋1999年至今所有政治暴力事件的全面特赦法。這是自馬杜羅（Nicolás Maduro）政權被推翻以來，羅德里格斯推行的最新重大改革。
英國《衛報》（The Guardian）報道，羅德里格斯表示，「這項法律將有助於療癒因政治對抗而留下的創傷，這些對抗此前受到暴力與極端主義的助長。法律將使我們能夠讓國家的司法重回正軌。」她還宣布將就新的司法體系開展「全國性磋商」。
此外，羅德里格斯還宣布，計劃關閉位於加拉加斯的El Helicoide監獄。人權組織此前揭露，政治犯曾在這裏遭受馬杜羅情報部門的酷刑折磨。羅德里格斯稱，這座最初作為購物中心建造的大型監獄將被改造成「警察家屬和周邊社區的體育、文化和商業中心」。
現年56歲的羅德里格斯曾任馬杜羅政府的副總統，其在政變後上任不到四周，便迅速推動符合美國意願的委內瑞拉社會改革，贏得美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的高度讚譽。
她此前還與擔任國民議會議長的哥哥豪爾赫（Jorge Rodríguez）共同通過新法，向私人投資開放委內瑞拉的石油行業——這正是特朗普的要求之一。
