特朗普與委內瑞拉代總統通話後　稱將恢復美商業航班進入委國領空

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月29日表示，他與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）進行通話後，稱他已指示交通部及軍方在當日結束前重新開放委內瑞拉商業領空，讓美國商業航班得以進入該國領空。



美媒報道，特朗普當日在白宮回應記者提問時，稱他已指示美國交通部長肖恩·達菲和軍方領導人在當日結束前重開委內瑞拉領空。他表示：「美國公民很快就能前往委內瑞拉，而且他們在那裏會很安全。」

美委外交關係於2019年破裂後，美國交通部同年發布命令，暫停美國往返委內瑞拉任何機場的客運及貨運航班；美軍本月初突襲委內瑞拉時，聯邦航空管理局（FAA）曾以「持續軍事活動」為由，禁止美國商業航班飛越委內瑞拉領空。

2026年1月29日，美國華盛頓特區，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席內閣會議。 （Reuters）

特朗普宣布將重開委內瑞拉領空後，美國航空公司（American Airline）同日隨即宣布，計劃在未來幾個月內恢復從美國直飛委內瑞拉的航班。

公司商務總監皮珀（Nat Pieper）在一份聲明中表示：「我們與委內瑞拉人之間的聯繫已有30多年的歷史，我們已準備好重續這段非凡的合作關係。」報道指，美國航空公司是當年最後一間有直飛委內瑞拉航班的美國航企。

2025年11月7日，一架美國航空公司（American Airline）的航班在美國維珍尼亞州的華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）降落。 （Reuters）

美國航空公司稱，他們將在未來幾個月內與聯邦政府合作進行安全評估和獲得必要的許可。