美國明尼蘇達移民執法爭議　法院駁回阻聯邦政府增派執法人員請求

美國明尼蘇達州（Minnesota）政府1月13日聯合明尼阿波利斯（Minneapolis） 及聖保羅（St. Paul）市政府以侵犯州權為由，向法院提出訴訟要求阻止特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府向該州大規模增派移民與海關執法局（ICE）等移民執法人員。一名聯邦法官於31日駁回請求，稱前者未提供足夠證據。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）31日報道，明尼蘇達州政府此前提出訴訟，稱聯邦政府增派移民執法人員的行動侵犯到州權，違反了憲法第十修正案，要求法院頒臨時限制令。

2026年1月30日，美國紐約市民眾高舉「ICE OUT」牌子，抗議移民和海關執法局（ICE）的執法行動（Reuters）

對此，法官梅嫩德斯（Kate Menendez）表示，控方提供了有力的證據，顯示移民執法人員的行動，正在對明尼蘇達州人民造成深刻甚至令人心碎的後果。然而，她認為控方但未提供足夠證據，證明聯邦政府的行動，旨在非法改變地方政府的移民、庇護政策。

另外，法官特別提及，聯邦上訴法院最近推翻了另一項範圍更窄的禁令，該禁令旨在限制美國移民執法人員對該州示威者所能使用的武力。她表示：「如果那項禁令（都被認為）太過分，那麼這裏討論終止整個行動的禁令，肯定也會太過分。」

2026年1月30日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis），當權一條街道上掛着一塊寫著「移民執法人員滾出去」的標語。（Reuters）

明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）稱對裁決感到失望，但揚言會繼續提出上訴；美國司法部長邦迪（Pam Bondi）則在社交媒X發文，稱該裁決對司法部來說是一場「巨大的」勝利。