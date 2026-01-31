明尼蘇達州男護士遭擊斃引發示威不斷　美司法部：將展開聯邦調查

美國副司法部長1月30（周五）宣布，司法部已就24日明尼阿波利斯（Minneapolis）男護士普雷蒂（Alex Pretti）被移民探員槍殺一事展開聯邦民權調查，與此同時，普雷蒂被槍殺一事在當地觸法激烈的街頭抗議活動仍在持續。



據英國《衛報》報道，副司法部長布蘭奇（Todd Blanche）在新聞發布會上表示：「我們正調查所有可能揭示當天真相的線索，」

國土安全部（DHS）同日亦表示，聯邦調查局（FBI）將主導對這宗槍擊事件的調查。

遭聯邦執法人員擊斃的男護士普雷蒂：

普雷蒂是一名37歲的深切治療部護士，在明尼阿波利斯一家退伍軍人醫院工作，同時也是一名社運人士。他因抗議移民和海關執法局（ICE）及邊境巡邏隊採取激進的移民搜捕行動而喪生。

據報道，自特朗普派遣大量聯邦執法人員，前往明尼蘇達州明尼阿波利斯和聖保羅雙城地區高調打擊非法移民後，已有兩名美國公民遭槍殺。第一位是1月7日遭擊斃的古德（Renée Good），普雷蒂則是第二位被擊斃。

此前，特朗普政府曾表示國土安全部將進行範圍更窄的調查，外界認為司法部30日的聲明是本案的重大進展。

布蘭奇表示，普雷蒂的案件與「司法部和聯邦調查局每天進行的調查一樣。這代表我們會查看影片、與證人交談，試圖釐清事情的真相。」司法部尚未就古德的死因展開同類調查。

報道指，過去數周，示威者每日都在明尼阿波利斯和聖保羅的各個地區聚集。

58歲的Ann Pelsue表示：「社區真的團結起來了，我認為重要的是要和他們站在一起，讓更多的人走上街頭。」

Ann Pelsue指，她從威斯康星州的鐵河鎮開車三小時，來到明尼阿波利斯郊區的一棟聯邦大樓外，加入示威者的行列。許多在突襲移民行動中被拘捕的人，都會被帶到這裏關押，導致大量抗議執法行動的示威者都會在這裏聚集。